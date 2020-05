Dalla Lombardia a Sturla, in macchina attrezzi da scasso: sanzionati e denunciati

Erano fermi in via Caprera, a Sturla, in auto grimaldelli e altri attrezzi da scasso per cui non hanno saputo fornire una valida spiegazione. Quando i carabinieri li hanno fermati, inoltre, si sono accorti che venivano dalla Lombardia, in aperta violazione delle nome anti-contagio da coronavirus.

Per questo motivo due cittadini romeni di 27 e 32 anni, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di grimaldelli e strumenti atti allo scasso e anche sanzionati per la violazione delle norme contenute nel dpcm.

Uno di loro sarà an che segnalato alla competente Prefettura poiché trovato in possesso di uno spinello di marijuana per uso personale.