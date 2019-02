Fermato con droga in riviera, a casa quasi 13mila euro

Nel corso della mattinata di venerdì 8 febbraio 2019, al termine di immediati e accurati accertamenti, i carabinieri delle stazioni di Pieve Ligure e Camogli hanno arrestato un cittadino albanese di 33 anni, gravato da pregiudizi di polizia.

Il giovane, fermato per un controllo e sottoposto a perquisizione personale e poi presso la sua abitazione in via dell'Ombra, è stato trovato in possesso di 200 grammi di hashish e 11 grammi di cocaina, strumentazione varia idonea per tagliare e confezionare la droga, poi sequestrata, nonché la somma in contanti di 12.700 euro in banconote di vario taglio, sequestrate poiché ritenute provento dell'illecita attività.

Dopo le formalità, il 33enne è stato trasferito nel carcere di Marassi.