Sportiva Sturla: le piscine riaprono con il nuovo anno

Lunedì 7 gennaio 2019 riaprirà la Sportiva Sturla, le cui due piscine hanno subito pesanti danni durante la mareggiata dello scorso 29 ottobre. Nel frattempo proseguono i lavori di ripristino e la raccolta fondi: al momento sono stati donati quasi seimila euro, poco più di un quarto dei ventimila euro, fissati come obiettivo.

Domenica scorsa, come previsto, sono iniziati i lavori. «Grazie davvero a tutti per la grande collaborazione - si legge sulla pagina Facebook della Sportiva -. Solo una squadra così unita può sperare di arrivare all'obiettivo prefissato e solo con un lavoro così indefesso si possono ottenere grandi risultati. L'inizio é stato straordinario. Oggi alla Sportiva Sturla c'erano piú di 50 persone per dare una mano».

Per partecipare alla raccolta fondi bisogna visitare la pagina di Gofundme a questo link.