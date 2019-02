Sturla: auto blocca bus, morsi e spintoni ai due vigili che chiedono la rimozione

Aggrediti per avere chiesto a un automobilista di spostare l’auto per lasciar passare il bus. È successo sabato sera in via Carrara, a Sturla, protagonisti due agenti della polizia Locale che erano stati chiamati proprio dall’autista Amt bloccato dal mezzo.

Stando a quanto ricostruito, l’auto si trovava parcheggiata in sosta vietata sotto il viadotto di via Carrara e stava bloccando il passaggio di un autobus. Sul posto è prima intervenuto il personale di Amt, che ha chiesto l’intervento della Municipale per la rimozione. Prima dell’arrivo del carro attrezzi è però arrivato il proprietario dell’auto, un genovese di circa 50 anni che da subito si è rifiutato di dare i documenti e ha iniziato a inveire contro Amt e la pattuglia intervenuta, provando a salire in macchina e ad andarsene.

Dopo diversi minuti di trattative - e tentativi di allontanarsi senza fornire i documenti - ai due agenti della Municipale non è rimasto altro da fare che provare a bloccarlo. L’uomo a quel punto ha dato in escandescenze aggredendoli, e nel parapiglia generale mordendo uno dei due al labbro e ferendo al volto il collega.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno arrestato il cinquantenne. I due agenti della Municipale sono invece andati in ospedale per un controllo precauzionale.