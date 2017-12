Stupra clochard in un ricovero di fortuna, arrestato 37enne

Un clochard di 37 anni ha violentato una donna anch'essa senza fissa dimora in un riparo di fortuna nei pressi dell'aeroporto di Genova. La donna, ferita a una gamba, è stata notata a Dinegro da alcuni passanti che hanno chiamato il 118. Ricoverata all'ospedale la vittima ha raccontato la violenza: prima a una pattuglia della polizia che si è attivata per individuare il luogo esatto in cui si è consumata la violenza. E successivamente agli investigatori della Squadra Mobile che si sono messi sulle tracce dell'aggressore.

Dal racconto della 34enne è emerso che i due si erano conosciuti in strada alla Stazione Ferroviaria Santa Maria Novella di Firenze il 19 dicembre scorso e avevano deciso di viaggiare assieme alla volta della Francia. Ma durante la sosta a Genova, dopo aver deciso di trascorrere la notte in un luogo di fortuna a Sestri Ponente, l'uomo l'ha stuprata ferendola anche alle gambe nel tentativo di immobilizzarla e prima di darsi alla fuga le ha rubato documenti e cellulare.

La donna con un mezzo pubblico ha raggiunto Dinegro dove è stata finalmente soccorsa. Le indagini della Mobile hanno consentito di identificare il violentatore che è stato trovato alcune ore dopo in piazza Caricamento dalle volanti. Addosso aveva gli effetti personali della ragazza.

Lo stupratore è stato accompagnato in Questura e arrestato per violenza sessuale, segnalato anche per lesioni e furto si trova in cella a Pontedecimo.