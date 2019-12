Studenti ubriachi si sentono male a scuola

L'avranno anche fatto per divertirsi, ma alla fine non è andata proprio così. Tre studenti minorenni hanno acquistato una bottiglia di superalcolici e l'hanno bevuta. Ma si sono sentiti male a scuola tanto che è stato necessario accompagnarli in ospedale.

La vicenda non fa altro che riportare l'attenzione su un problema noto, ovvero l'abuso di alcol da parte di minori, che non potrebbero neanche acquistarne. I due ragazzi e una ragazza di età compresa tra i 15 e i 16 anni sono stati accompagnati da genitori e insegnanti al pronto soccorso dell'ospedale Galliera.

La studentessa, fa sapere l'ospedale, è stata dimessa dopo poche ore. Gli altri due tenuti in osservazione, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Sono stati avviati accertamenti per chiarire i contorni della vicenda.