Crollo ponte Morandi: le navette per gli studenti allungano il percorso

Nuovi percorsi e orari per le navette scolastiche istituite per gli studenti delle scuole superiori genovesi a seguito del crollo di ponte Morandi. Li annuncia il tavolo per l'emergenza scuola - coordinato da Miur e Regione Liguria con la collaborazione e partecipazione degli assessorati Scuola e Viabilità del Comune di Genova, Amt, Atp, Città Metropolitana, Alfa, Università - a seguito di un monitoraggio del traffico, dopo lo sblocco delle linee ferroviarie che passavano sotto il viadotto, ovvero Busalla/Sampierdarena e Ovada/Brignole.

A partire da lunedì 22 ottobre, l'ultima corsa del mattino della Navetta S1 (tratta Pontedecimo/Bolzaneto) non fermerà più a Brin ma si fermerà a Pontedecimo; la Navetta S2 partirà e ritornerà da località Giovi (non più da Mignanego): allungherà il percorso per soddisfare al meglio le esigenze dei pendolari; anche la Navetta S6 (Rossiglione/Voltri) allungherà il percorso e andrà, dopo aver toccato Voltri, fino a Sestri Ponente, fermandosi anche a Pra': per gli studenti che dalla Valle Stura dovranno andare in centro la stazione di riferimento suggerita rimane Voltri, per coincidenza e frequenza dei treni; agli studenti che invece devono fermarsi a Sestri Ponente sarà data la possibilità di non cambiare mezzo e di raggiungere la scuola con la navetta senza dover prendere il treno.

Gli orari rimodulati prevedono corse miste (la corsa normale Atp sarà considerata gratuita per gli studenti) in modo da evitare inutili doppioni di corse e da dare comunque la gratuità agli studenti che dovranno mostrare la carta dello studente e un documento di identità. Tutte le navette (sia quelle solo “studentesche” sia quelle miste) esporranno il logo 'Ripartiamo dalla scuola', per essere ancor più facilmente identificabili.

Nuovi orari navette per studenti

Coincidenze Navette S1-S2-S3 e S4 con i treni in partenza da Pontedecimo e Bolzaneto dal 22 ottobre 2018

Le prime partenze delle navette S1- S2- S3 ed S4 con orari:

Navetta S1 Ponte Ferriera (06:35) – Pontedecimo FS (06:47);

Navetta S2 Loc. Giovi (06:18) – Pontedecimo FS (06:45) (corsa Atp con gratuità studenti);

Navetta S3 Pedemonte di Serra Riccò (06:20) – Bolzaneto FS (06:50);

Navetta S4 Sant'Olcese (06:05) – Bolzaneto FS (06:45).