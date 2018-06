Struppa, doppia cinquina al Superenalotto: vincita da 63mila euro

La dea bendata torna a “guardare” verso Genova, dove un fortunato giocatore, pur mancando per un soffio il Jackpot del Superenalotto, è riuscito a mettere a segno un doppio 5 aggiudicandosi una vincita da 63mila euro.

Le schedine vincenti sono state giocate in una tabaccheria di via Struppa, in Valbisagno: mancata di un soffio la sestina esatta, il giocatore ha potuto “consolarsi” con un montepremi da oltre 60mila euro.

Il Jackpot, riporta Agipronews, nel frattempo ha raggiunto i 51,3 milioni, diciannovesimo nella storia del concorso. La sestina esatta è stata realizzata l'ultima volta lo scorso 17 aprile, con 130,2 milioni di euro finiti a Caltanissetta, mentre in Liguria il 6 non è mai stato centrato.