Sale sull'autobus e prende a pugni in faccia uno studente

Ieri pomeriggio un 36enne genovese, gravato di pregiudizi di polizia per reati contro la persona, dopo aver fermato l'autobus della linea urbana all'altezza di via Struppa, salito a bordo, per futili motivi, ha sferrato un violento pugno a un 17enne studente genovese.

Fermato dalla pattuglia della stazione carabinieri di Molassana, il 36enne è stato denunciato per interruzione di servizio pubblico e lesioni personali.