Tragedia a Struppa, anziana trovata morta in un pozzo

Tragedia nella tarda serata di venerdì 22 febbraio 2019 nel quartiere di Struppa. Il corpo di una donna di circa 80 anni è stato trovato nel pozzo di una cisterna in salita Gave, nella cantina dell'abitazione.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con l'automedica, i vigili del fuoco e due pattuglie della Polizia, ma per l'anziana non c'era più nulla da fare. Sono in corso le indagini per fare luce sull'accaduto, secondo le prime ipotesi si sarebbe trattato di un incidente domestico. Grande cordoglio a Struppa, espresso anche sui social nei gruppi di quartiere, per la morte della donna, molto nota in zona come "la Giannina", vedova e senza figli.