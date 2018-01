Senza biglietto sul bus, spintona i controllori

Un 31enne italiano è stato denunciato dalla polizia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti nel pomeriggio di sabato 6 gennaio 2018 in via Struppa su richiesta di due controllori di Amt.

Questi ultimi, saliti a bordo di un autobus della linea 13, hanno chiesto ai passeggeri i loro titoli di viaggio. Arrivati al 31enne, l'uomo ha detto di avere acquistato il biglietto tramite lo smartphone. Ma quando uno dei due verificatori ha preso in mano il telefono, il 31enne glielo ha strappato di mano.

All'uomo è stato chiesto di scendere e una volta in strada, il 31enne ha spintonato uno dei controllori, che ha dovuto fare ricorso alle cure mediche.