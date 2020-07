Attraversamenti pedonali cancellati o sbiaditi, il piano di interventi del Comune

Il tema della messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali a Genova è stato affrontato nella seduta del consiglio comunale di martedì 14 luglio 2020. A sollevare la questione il consigliere di Forza Italia Guido Grillo che ha chiesto alla giunta quali sono i progetti e i programmi relativi al ripristino delle strisce cancellate o sbiadite.

L'assessore ai trasporti Matteo Campora ha spiegato: «Ho chiesto un programma di interventi di ripristino che saranno effettuati da Aster e lo riceverò nei prossimi giorni. Con l’approssimarsi dell’auspicata riapertura delle scuole viene fatta un’azione mirata al ripristino della segnaletica stradale e dei passaggi pedonali in prossimità degli istituti. Lo scorso aprile sono stati individuati importanti interventi sulla sicurezza stradale».

Assesore Campora che ha poi aggiunto: «Alcuni passaggi pedonali già previsti e finanziati sono quelli in via Molassana, via Mogadiscio, via Bobbio, via Fillak, via Fereggiano, via Montevideo, piazza Martinez, via Rossini e via Barrili per un importo di circa 300mila euro, in totale 700mila euro considerando anche gli interventi sugli attraversamenti, la segnaletica stradale e gli interventi di ripristino. Con questi importi, i cui lavori sono già in atto, potremo risolvere una decina di situazioni di attraversamenti pedonali che ci sono stati segnalati. Ad esempio, nel Municipio Bassa Valbisagno, quello riguardante via Torti-Via Barrili e quello di via Fereggiano. Sulla questione delle ciclabili ricordo che il Ministero dei Trasporti ha previsto uno stanziamento di 3 milioni di euro sul 2020 e sul 2021, un finanziamento che non sottrarrà risorse per gli altri interventi».