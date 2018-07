Strisce pedonali deteriorate, Balleari: «I Municipi le devono segnalare»

Strisce pedonali ormai deteriorate, cancellate, non più visibili e che - specialmente di notte - diventano un pericolo perché automobilisti e motociclisti non si accorgono più della loro presenza: succede in diverse zone della città, e l'argomento è stato portato in consiglio comunale da Francesco De Benedictis di "Noi con l'Italia".

«Il Comune non dovrebbe dare ai Municipi una quota da destinare proprio al ripristino della segnaletica? Esistono inoltre alcune speciali strisce pedonali che si possono acquistare almeno per le zone più a rischio, come quelle a led che si illuminano di notte al passaggio dei pedoni, o addirittura quelle "tridimensinali" adottate in Islanda».

«Il Comune ha dato circa 40mila euro a Municipio per affrontare queste tematiche - ha risposto il vicesindaco Stefano Balleari - questi fondi vengono gestiti però direttamente dal Comune tramite Aster. I Municipi dunque devono fare richiesta specifica, spero facciano solleciti più ampi per realizzare i lavori che spettano al loro territorio».