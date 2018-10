Stragenova, in cinquemila alla corsa del cuore

Erano quattromila alla corsa del cuore. Due mesi esatti dopo il crollo del ponte Morandi, la Genova solidale torna in strada per ricordare la tragedia delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi. È stato il robottino dell'Istituto di Tecnologia insieme al sindaco Marco Bucci a dare il via alla gara, pochi minuti dopo le dieci. Cinquemila le persone si sono radunate in piazzale San Benigno con la maglietta di Genova nel cuore, tanti atleti ma anche famiglie, bambini con monopattini, passeggini e cani al seguito.

La corsa si snoda su un percorso di sei chilometri, per la prima volta all'interno del porto. I partecipanti passano sopra la sopraelevata portuale, la nuova strada della Superba, al chilometro due c'è un segnale per chi sceglie di tornare indietro e camminare per quattro chilometri. Gli altri continuano fino al chilometro tre, all'altezza della rotonda sotto strada Guido Rossa dove è stato allestito un punto ristoro con acqua e frutta offerta dall’azienda Battaglio, così come a San Benigno, per l'arrivo di gara.

Tante le autorità che hanno partecipato alla corsa. In prima fila l'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale, l'assessore allo Sport Ilaria Cavo, il sottosegretario ai Trasporti Rixi, il vicedirettore dell'Istituto di Tecnologia, Alberto Diaspro. La manifestazione avrà un momento culminante alle 11.36 quando, sempre dal piazzale San Benigno, saranno liberati in cielo 43 palloncini rossi per commemorare le vittime della tragedia del ponte a due mesi dal crollo.