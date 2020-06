Strada provinciale di Praglia: pubblicata la gara di appalto, i lavori dureranno un anno

È stata pubblicata sul sito della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova il 22 giugno 2020 alle ore 13 e la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al 13/07/2020 a mezzogiorno, una procedura particolarmente accelerata quindi, quella prevista per gli interventi di ripristino del tratto stradale della Sp 4 di Praglia nel comune di Ceranesi, gravemente danneggiato a seguito dell'evento franoso del 24-26 ottobre 2019.



«L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di ripristino del tratto stradale, lungo la SP 4 di Praglia in località Santa Marta nel Comune di Ceranesi - dichiara Franco Senarega, Consigliere Delegato alla Viabilità della Città Metropolitana di Genova - stiamo parlando di un importo complessivo di 2 milioni di euro, i lavori sono sostanzialmente muri di argine fondati su pali a sostegno della sede stradale crollata, ma conoscendo l’importanza dell’arteria interrotta per i comuni adiacenti ed il lungo tempo intercorso per il reperimento dei fondi necessari, abbiamo voluto accelerare la procedura di gara comprimendo i tempi per la presentazione delle offerte e la aggiudicazione, ovviamente nel rispetto della normativa vigente».

«Per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori, che si prevedono della durata di circa un anno - conclude Senarega - ci impegneremo al massimo per velocizzare la realizzazione delle opere, cercando di poter anticipare la transitabilità della strada, ancorché temporaneamente magari limitatamente ad una corsia, già prima di tale scadenza».

Le aziende interessate all’appalto possono reperire tutta la documentazione sul sito della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, all’indirizzo https://sua.cittametropolitana.genova.it cecando la Gara ID4467.