Pronta l'inaugurazione della strada Ilva, ma il ponte dell'aeroporto resta off limit ai tir

Resta confermata per mercoledì 19 settembre l’inaugurazione della strada che correrà all’interno delle aree Ilva per portare i mezzi pesanti in porto: inizialmente chiamata “Strada del Papa” (perché realizzata nel 1983, in occasione della visita di Papa Wojtyla a Genova), è stata ribattezzata “Via della Superba”, ed è, nel periodo di emergenza post crollo di ponte Morandi, uno dei collegamenti più attesi per alleggerire il traffico cittadino e togliere dalla viabilità ordinaria i mezzi pesanti.

L’inaugurazione è prevista per le 12 di mercoledì: «Abbiamo rispettato i tempi, avevamo promesso di aprirla prima del Salone Nautico, che è giovedì 20», ha detto il vicesindaco Stefano Balleari. La tegola, però, è arrivata martedì, non tanto sulla strada Ilva, quanto sul viadotto di via Pionieri e Aviatori d’Italia, infrastruttura fondamentale per garantire un collegamento diretto tra il casello di Genova Aeroporto e la nuova “Via Superba”: una relazione diffusa nei giorni scorsi evidenzia un grave stato di degrado del ponte, e la conseguenza diretta è stata l’istituzione del divieto di transito per mezzi superiori alle 7,5 tonnellate. Il che esclude che, almeno per un mese (necessario per consolidare il viadotto), camion e tir continueranno a passare da Sestri Ponente e dalla già duramente messa alla prova via Siffredi.

«Abbiamo fatto fare verifiche sul viadotto, sottoposto a uno stress continuo per il passaggio dei mezzi pesanti, e ci hanno consigliato di fare manutenzione - ha quindi spiegato Balleari - Abbiamo dunque istituito il divieto di transito, si dovrà fare un giro più lungo, scendere in via siffredi, percorrere via Albareto, imboccare la rampa autostradale e da lì scendere e prendere la strada nuova. È un inizio un po’ zoppicante, ma comunque da quando verrà aperta questa strada toglieremo comunque dalla strada i mezzi pesanti».