Valle Stura, riapre (a senso alternato) la strada del Turchino a Panicata

Riaprirà lunedì 10 febbraio intorno all’ora di pranzo la provinciale del Turchino all’altezza di Panicata, nell’alessandrino, uno dei punti in cui tra ottobre e novembre il terreno aveva ceduto a causa delle forti piogge.

Dopo circa 3 mesi la circolazione sulla sp 456 sembra dunque tornare lentamente alla normalità, con grande sollievo dei residenti della zona isolato da maltempo e dalla chiusura della Berté sull'A26, anche se inizialmente la strada resterà aperta a senso unico alternato.

A diffondere la notizia della riapertura è stata la provincia di Alessandria, che si è tenuta in questi mesi in contatto con la Città Metropolitana e con i sindaci delle valli Stura, Orba e Leira per comunicare l’andamento dei lavori.

I lavori non sono comunque ancora conclusi, e sarà necessaria ancora qualche settimana di lavoro per riaprire completamente la strada.