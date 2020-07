Stop ai lavori nelle gallerie di Sant'Anna, la richiesta di Lavagna e Sestri

Valentina Ghio e Gian Alberto Mangiante, sindaci di Sestri Levante e Lavagna, hanno diffidato Anas dal proseguire i lavori nelle gallerie di Sant'Anna per le gravi ripercussioni che si avevano sul traffico a seguito della improvvisa e non adeguatamente preannunciata attività di chiusura dei caselli autostradali attualmente posta in essere da Aspi.

Anas ha fatto sapere che l'apertura del cantiere nel doppio senso di marcia dovrebbe essere attuata nel giro di qualche giorno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.