Natale: steward per vegliare sullo shopping dei genovesi

I giorni che precedono e seguono il Natale sono anche sinonimo di shopping nelle vie commerciali, non solo in centro, ma anche nei diversi quartieri della città. Per questo l'assessorato alla Sicurezza ha voluto, nei giorni di maggiore affollamento che precedono la festività, offrire sia ai cittadini sia ai commercianti un aiuto per garantire la maggiore tranquillità possibile.

Nei giorni di sabato e domenica, dal 14 al 31 dicembre, attraverso la società Close Protection Agency, saranno presenti steward in cinque aree cittadine: Certosa, Sampierdarena, Sestri Ponente, via San Vincenzo e corso Buenos Aires. Gli steward avranno il compito di contribuire alla percezione di sicurezza con il loro presidio e, nel caso di anomalie, di contattare immediatamente la polizia locale o le forze di polizia perché possano intervenire tempestivamente.