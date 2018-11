Borseggi in stazione e sui treni, quattro arresti

Martedì 13 novebre 2018 gli agenti della Squadra Giudiziaria della Polizia ferroviaria, con la collaborazione dei colleghi di Roma, hanno individuato e catturato quattro persone nomadi, resesi responsabili di numerosissimi furti commessi in ambito ferroviario, colpite da ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dal pm Cristina Camaiori.

L'intensa attività di indagine della Squadra Giudiziaria ha consentito di accertare la responsabilità dei quattro in ordine a numerosissimi altri furti commessi negli ultimi mesi. Indagini che si sono anche avvalse di tecnologie investigative quali immagini e filmati di videosorveglianza. L'attività si è sviluppata in collaborazione fra la Polfer ligure e quella romana.

A Genova sono state arrestate due donne mentre la Polfer Roma ha tratto in arresto una coppia di rom che, dopo aver consumato reati in Liguria, si erano dileguati per poi domiciliarsi in un campo nomadi della capitale.