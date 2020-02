Tenta di uccidersi sdraiandosi sui binari, salvato 18enne

Si è sdraiato sui binari della stazione di Principe con l’apparente intenzione di togliersi la vita, ma è stato fortunatamente notato dagli agenti della polizia Ferroviaria, che lo hanno subito raggiunto e recuperato portandolo al sicuro.

Protagonista della vicenda un 18enne che domenica, intorno alle 20, ha raggiunto il binario 17 ed è sceso sulle traversine, sdraiandosi in attesa del treno. A dare l’allarme un’amica, che ha subito chiamato i soccorsi.

Una volta messo al sicuro il ragazzo, gli agenti della Polfer lo hanno rincuorato e assicurato, e poi affidato in via precauzionale al personale sanitario presente sul posto per un controllo in ospedale.