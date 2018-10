Incendi, cessa lo stato di grave pericolosità in Liguria

Cessa oggi, lunedì 22 ottobre, lo stato di grave pericolosità per incendi in Liguria.

La conferma arriva dalla Regione, che aveva istituito il divieto assoluto di accendere fuochi lo scorso 21 settembre.

Per quanto riguarda l’accensione di fuochi, restano comunque in vigore i regolamenti comunali, e le istituzioni invitano a usare la massima prudenza (sopratutto in caso di forte vento) quando si tratta di alimentare fiamme.

Nelle ultime settimane, infatti, sono stati diversi i casi di fuochi di pulizia sfuggiti al controllo che si sono allargati ai boschi e vegetazione, distruggendo ettari di macchia mediterranea.