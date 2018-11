Maltempo, 7 milioni per la Liguria. Toti: «Pochi, ma solo per le prime urgenze»

Primi fondi in arrivo per fare fronte ai danni del maltempo. Il Consiglio dei Ministri ha infatti dichiarato lo stato di emergenza per la Liguria e altre dieci regioni colpite stanziando 53,5 milioni di euro per i primissimi interventi. Lo ha ufficializzato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Twitter aggiungendo: "Altri 200 milioni arriveranno nei prossimi giorni con un mio decreto".

Stato di emergenza: le regioni coinvolte

Le Regioni che avevano inviato la richiesta alla Protezione Civile sono Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Trentino Alto Adige.

Secondo le prime stime i danni in Italia ammonterebbero ad almeno 3 miliardi di euro, ma la ministra del Sud Barbara Lezzi, ai giornalisti che l'hanno intervistata al termine del Consiglio dei Ministri ha dichiarato: «Probabilmente saranno anche di più, la Protezione civile su base regionale sta ancora lavorando, non è un lavoro semplice, è complesso, stiamo aspettando anche che venga terminato questo lavoro».

Stato di emergenza: il commento di Toti

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha spiegato: «La dichiarazione dello stato di emergenza per la Liguria dovrebbe portate tra i sei e mezzo e i sette milioni per fare fronte alle primissime necessità, è ovvio che i soldi sono sempre pochi in questi casi, ma tutti quelli che possono darci noi li prendiamo volentieri. Sono comunque un aiuto per i sindaci per le urgenze, sicuramente seguiranno poi altre risorse, oltre a qulle che stanzieremo noi come Regione. Il governo ha promesso ulteriori 200 milioni di euro per risarcire anche i danni dei privati».