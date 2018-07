Volo cancellato, studenti liceali bloccati a Londra

Ore di apprensione per i genitori di una scolaresca del liceo Andrea D'Oria, bloccata da questa mattina a Londra. Gli studenti dovevano imbarcarsi all'aeroporto Stansted su un volo per il Cristoforo Colombo, ma, una volta raggiunto lo scalo, la brutta sorpresa della cancellazione del volo.

Così come l'Fr 972 è rimasto a terra a Genova anche l'aereo FR 973, con decollo previsto per Stansted alle 15.45. I voli Ryanair non sono stati gli unici a subire cancellazione.

Difficili anche i collegamenti con Francoforte con la cancellazione del volo proveniente dalla Germania e di quello in partenza da Genova alle 19.