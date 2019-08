Malore sul bus, passeggero salvato in extremis

Salvataggio in extremis venerdì mattina su un bus della linea 48, dove un passeggero si è improvvisamente sentito male sotto gli occhi delle altre persone che in quel momento stavano viaggiando in direzione Molassana.

L’uomo si è sentito male mentre il bus si trovava in lungobisagno Istria, intorno a mezzogiorno. Immediato l’allarme, con l'autista che ha fermato la corsa e chiamato i soccorsi: sul posto la polizia Locale e i sanitari inviati dal 118, che appena saliti hanno iniziato le procedure di rianimazione visto che l’uomo aveva perso conoscenza.

La situazione sembrava disperata, ma alla fine i soccorritori sono riusciti a stabilizzarlo per trasferirlo poi all’ospedale San Martino, dove è arrivato in codice rosso.