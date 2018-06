Incendio di rifiuti speciali a Staglieno, indagini in corso

Intervento dei vigili del Fuoco del distaccamento di Genova Est oggi pomeriggio, domenica 3 giugno,.per l'incendio all'interno di una ditta che si occupa dello smaltimento e del trattamento di rifiuti speciali. La squadra è stata inviata nella sede, in via Laiasso, in seguito alla segnalazione di un forte odore di plastica bruciata.

Giunti sul posto i pompieri hanno individuato un cassone di contenimento di materiale da riciclare e sono intervenuti tempestivamente limitando i danni.

Il rogo è stato spento fino agli ultimi residui grazie all'utilizzo di una macchina operatrice chiamata "ragno" che consente il trasferimento del materiale da un cassone ad un altro.