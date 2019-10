Staglieno, si rompe un tubo dell'acqua: strada chiusa e traffico in tilt

Strada completamente allagata e traffico in tilt in piazzale Parenzo, snodo fondalmentale in zona Staglieno, dopo la rottura di un tubo dell'acqua, martedì mattina.

Il guasto si è verificato poco dopo le 9: la potenza dell'acqua è stata tale da sollevare di fatto il manto stradale, e nel giro di pochi minuti la strada è diventata completamente inagibile. La polizia Locale, sul posto, si è vista costretta a chiudere anche ponte Campanella.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione in zona, con lunghe code e mezzi fermi. La viabilità è stata modificata anche per chi proviene da corso De Stefanis, deviato su via Mandoli, via Bobbio e ponte Angeli del Fango, e per chi arriva da Staglieno, costretto a passare sull'altra sponda, da ponte Monteverde.

Problemi anche alla fornitura dell'acqua in diversi quartieri serviti dalla stessa tubatura: Iren ha comunicato che l’erogazione idrica è stata sospesa in corso Sardegna dal civico 151 a salire fino a piazzale Parenzo, in via Montaldo (parte bassa), in via Mogadiscio e in via Toti. I tecnici di Iren sono all’opera per la riparazione del guasto, il ripristino della regolarità del servizio è previsto in tarda notte.