Inchiesta sul nuovo stadio della Roma, arrestato anche il genovese Lanzalone

C’è anche un genovese tra le 9 persone arrestate mercoledì mattina nell’ambito dell’inchiesta sulla realizzazione del nuovo stadio di Tor di Valle della Roma.

Si tratta di Luca Lanzalone, avvocato classe 1969 e presidente di Acea, società multiservizi attiva nei settori di acqua, energia e gas, che nel capoluogo ligure è titolare di uno studio specializzato in diritto societario in piazza dei Giustiniani e che nel curriculum conta anche su una collaborazione con il sindaco pentastellato di Livorno, Filippo Nogarin.

Per la procura di Roma, che coordina le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale della capitale, si ipotizza il reato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e reati contro la Pubblica Amministrazione. Oltre a Lanzalone sono stati arrestati anche il vicepresidente del consiglio regionale, Adriano Palozzi (Forza Italia), e l’ex assessore regionale all’Urbanistica, Michele Civita (Pd): tutti e tre sono ai domiciliari. In carcere invece l’imprenditore Luca Parnasi, titolare della società Eurnova, cui è stato affidato il progetto del nuovo stadio, e 5 suoi collaboratori.

A Lanzalone viene contestata in particolare l’attività di mediazione portata avanti a inizio 2017 tra il Comune e la società di Parnasi per la realizzazione del nuovo stadio. Soltanto martedì pomeriggio la sindaca di Roma, Virginia Raggi, aveva condiviso sui social l’entusiasmo per il progetto: «Lo stadio a Tor di Valle si avvicina, lunedì a mezzanotte è scaduto il tempo per presentare osservazioni al progetto. Ne sono arrivate 31 - ha scritto in un post diffuso su Facebook e Twitter - Già da questa mattina ci siamo messi al lavoro per rispondere nel merito. Non perdiamo tempo. Quest'opera - che noi abbiamo modificato ottenendo il taglio delle cubature di cemento e aumentando il verde - porterà nuovi posti di lavoro e migliorerà la vita degli abitanti nel quadrante sud della città».