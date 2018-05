Furti e atti vandalici allo Staccapanni, il Comune cerca soluzioni alternative

Dopo la polemica sulle multe per chi rovista nei cassonetti, la questione staccapanni torna a Tursi nell’ambito di una commissione consiliare convocata per discutere delle criticità legate agli episodi di vandalismo di cui spesso i cassonetti per la raccolta degli abiti usati sono oggetto.

I consiglieri del centrodestra hanno chiesto l’audizione di Amiu e dei gestori del servizio, e cioè Fondazione Auxilium, Caritas e Cooperativa Emmaus, che hanno riferito che i nuovi cassonetti dello Staccapanni, grazie alla chiusura basculante e al lucchetto magnetico, sono riusciti a limitare gli atti vandalici, an che se resta qualche criticità.

E sulla bontà del servizio si è subito schierato il Pd, cha ha sottolineato come lo Staccapanni sia fondamentale per la raccolta e la distribuzione degli indumenti usati, la creazione di posti di lavoro per soggetti appartenenti a fasce deboli e aumento del livello di differenziata: «Gli atti vandalici e i furti sollevano certamente un problema di decoro, ma costituiscono anche un segnale di allarme sociale, che il Comune di Genova non può sottovalutare - ha fatto sapere il gruppo Pd - A meno che non si voglia continuare a chiudere gli occhi, e pensare che per eliminare il fenomeno basti stabilire una multa di 200 euro, come si è fatto qualche mese fa per chi rovista nei cassonetti».

L’appello delle opposizioni in Comune è quindi quello di garantire e implementare il servizio Staccapanni, che stando alle cifre presentate dal Pd «raccoglie annualmente 1.400 tonnellate di scarpe e indumenti, distribuisce 70.000 capi, e fornisce 12.000 ore di lavoro soprattutto soggetti svantaggiati».

Il problema dei furti e degli atti vandalici ai danni dei cassonetti dello Staccapanni era stato già sollevato dai consiglieri leghisti nel corso di un consiglio Comunale in cui era stato chiesto un progetto alternativo alla raccolta degli abiti usati: «Il problema è sotto gli occhi di tutti. Il contratto con Auxilium ed Emmaus è scaduto il 31 dicembre scorso e, se da un lato c’è la volontà di mantenere questo importante servizio, dall’altro occorre trovare una soluzione al problema - aveva risposto l’assessore comunale ai Rifiuti, Matteo Campora - Per esempio implementando la raccolta di indumenti nelle parrocchie e nelle associazioni, ma anche installando contenitori meno vulnerabili e muniti di lucchetti».