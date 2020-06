Sputa ai carabinieri e li prende a calci, arrestato

L'altra notte un autotrasportatore romeno di 30 anni, gravato da pregiudizi di polizia, è stato fermato alla guida della propria autovettura in via Brigate Partigiane alla Foce, in evidente stato di ebbrezza, rilevato tramite l'etilometro.

L'uomo è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,53 grammi/litro e durante la fase del controllo ha opposto attiva resistenza, sputando addosso ai carabinieri, spintonandoli e sferrando calci. Bloccato, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale nonché per lesioni personali.

Nella colluttazione un carabiniere ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Al trentenne è stata ritirata la patente di guida ed è stato denunciato anche per guida in stato di ebbrezza.