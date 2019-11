Topi e gravi carenze igieniche, chiusa gastronomia

Il nucleo centro storico del primo distretto territoriale della polizia locale, insieme all'Asl, ha chiuso una gastronomia in vico Spinola. Il sopralluogo degli agenti è arrivato in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini e ha messo in luce condizioni igienico sanitarie precarie.

Durante l'ispezione, gli agenti della polizia locale hanno trovato ingenti quantità di escrementi di topo e hanno in seguito visto sfrecciare un grosso roditore nel magazzino. Anche l'impianto elettrico è risultato carente, con prese elettriche non fissate e utilizzate in maniera impropria e cavi volanti. Di questo, oltre che della presenza di una stufa a gas, sono stati informati i vigili del fuoco.

Il secondo sopralluogo è stato effettuato dalla polizia locale insieme a un ispettore della Asl e la situazione non era migliorata. La squadra ha riscontrato nuovamente la presenza di topi, gravi carenze igieniche nella cucina, mancanza dell'acqua calda, mancata refrigerazione e protezione degli alimenti.

L'ispettore dell'Asl ha disposto l'immediata chiusura fino a quando il locale non sarà riportato alle condizioni igienico-sanitarie di legge.