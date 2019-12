Identità digitale Spid, attivati quattro nuovi sportelli

Da oggi ottenere le credenziali Spid – il Sistema Pubblico di Identità Digitale - sarà ancora più facile: per un periodo sperimentale di 3 mesi il Comune di Genova promuove, in accordo con l'Agenzia Italia Digitale, l'iniziativa 'Spid Point', attivando degli sportelli dove poter richiedere le credenziali Spid valide per i servizi online di tutta la Pubblica Amministrazione.

Per rendere ancora più capillare l'informazione sulle modalità per ottenere le credenziali Spid in modo veloce, sicuro, affidabile e gratuito il Comune di Genova ha predisposto una campagna d'informazione e sui social e sul proprio sito, che da inizio gennaio sarà affiancata da una campagna affissioni.

I nuovi punti Spid permanenti

Ufficio Anagrafe corso Torino: da lun a ven 9 / 12

Ufficio relazioni con il pubblico- Palazzo Ducale – piazza Matteotti: da lunedì a venerdì 9 / 13.30

Informagiovani- Palazzo Ducale - piazza Matteotti: su appuntamento al tel. 010.5574847 o utilizzando la mail informagiovani@comune.genova.it

Sportello Servizi Educativi - 5° piano Matitone: da lun a gio 9-12.

Cosa serve per chiedere il rilascio della Spid