Scippo in Spianata Castelletto, il bandito bloccato dai passanti

Avvicinata da uno sconosciuto in uno dei luoghi più suggestivi di Genova e scaraventata a terra in un tentativo di furto: è successo sabato sera in Spianata Castelletto a una 24enne genovese, sotto gli occhi di un gruppo di ragazzi che non hanno esitato a lanciarsi all’inseguimento del ladro.

L’episodio risale alle 23 di sabato. La ragazza si trovava in compagnia di alcune amiche quando è stata avvicinata da un uomo, identificato poi in un 28enne originario del Mali, che le ha finto di chiederle un’informazione. Il tempo di avvicinarsi abbastanza alla borsa, e l’ha afferrata dandosi poi alla fuga e facendo cadere a terra la proprietaria, che ha provato a trattenerla.

La giovane ha immediatamente lanciato l’allarme, chiedendo aiuto e attirando l’attenzione di un gruppo di ragazzi seduti sulle panchine della Spianata, che hanno notato lo scippatore in fuga e si sono messi all’inseguimento riuscendo a bloccarlo. All’arrivo delle volanti, il 28enne era ormai inoffensivo e la borsa era già stata restituita alla legittima proprietaria, dolorante e sotto choc ma fondamentalmente incolume. Lo scippatore è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata.