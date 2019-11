Castelletto, in fiamme auto del console della Turchia

Un'auto in uso al console onorario della Turchia è andata in fiamme in Spianata Castelletto nel pomeriggio di venerdì.

Sul posto, intorno alle 16.30, sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio, che è rimasto contenuto alla sola auto del console, e i carabinieri.

L’ipotesi più probabile è che si tratti di un incendio doloso, ma i rilievi sono ancora in corso. Dell’accaduto è stata informata anche la procura, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per avviare gli accertamenti.

L’auto era parcheggiata nel posto riservato al console, residente proprio in zona Spianata.