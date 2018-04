Spiagge: in arrivo ripascimento da Voltri a Nervi

Il Consiglio comunale odierno è iniziato come di consueto con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Guido Grillo (Forza Italia) ha parlato del degrado della passeggiata a mare di Voltri, in molti tratti ammalorata, comprese le rampe di accesso al mare e le aiuole adiacenti.

La replica dell'assessore Paolo Fanghella: «Conosco bene la passeggiata di Voltri perché il progetto è partito quando ero consigliere in Municipio e già allora sollevai obiezioni, in quanto una passeggiata in legno senza fondamenti non può tenere. È stata comunque un'opera necessaria per la delegazione; realizzata dai Lavori Pubblici, la sua manutenzione è stata affidata a Utri Mare, con le stesse prerogative di Pra' Viva per la fascia di rispetto. Il problema è che non c'è alcuna protezione dalle mareggiate, perciò la spiaggia verrà sottoposta a ripascimento in modo da aumentare la distanza dal mare. Sarà fatto con lo smarino proveniente dai lavori dello scolmatore del Bisagno e l'intervento interesserà tutte le spiagge, da Voltri a Nervi».