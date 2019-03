Spiagge a misura di bambino, in Liguria sventolano 4 Bandiere Verdi

Sono considerate le spiagge ideali per i bambini e le famiglie, con sabbia morbida per camminare a piedi nudi e costriuire castelli, mare pulito e senza "scalino" quando si entra in acqua, bagnini e tutta una serie di servizi offerti da stabilimenti balneari e lungomare: sono le spiagge Bandiera Verde, ovvero quelle a misura di bambino.

Come ogni anno, anche nel 2019 un campione di pediatri ha espresso valutazioni e preferenze, e alla fine sono stati 142 i Comuni (italiani e spagnoli) che hanno ricevuto il riconoscimento. A dominare la Calabria, con 18 vessilli, ma anche la Liguria si è difesa bene: 4 le spiagge Bandiera Verde nella nostra regione, e cioè Finale Ligure e Noli (Savona), Lavagna (Genova), Lerici (La Spezia).

Nella scelta sono state privilegiate le spiagge attrezzate in cui è assicurata la presenza degli assistenti di spiaggia e dei bagnini, indispensabili per intervenire in caso di emergenza e per garantire la sicurezza, e quelle che nelle vicinanze hanno strutture per la merenda dei bambini. Oltre, ovviamente, al mare e alla cornice mozzafiato in cui sorgono.

Tra i criteri utilizzati per la valutazione, come ha spiegato l'ideatore dell'iniziativa, il pediatra Italo Farnetani, ci sono acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi. Dal 2008, anno in cui il premio è stato istituito, a oggi, sono stati oltre 2.500 i pediatri coinvolti nell'assegnazione delle bandiere.