La Spezia, bimbo di 5 anni muore per sepsi batterica

Tragedia in mattinata all’ospedale Sant’Andrea della Spezia, dove un bimbo di soli 5 anni è morto per una sospetta sepsi batterica.

Stando a quanto diffuso dalla Asl, il piccolo sarebbe arrivato intorno alle 6 di giovedì mattina al porto soccorso in condizioni già gravissime, con febbre molto alta e difficoltà a respirare. Ricoverato immediatamente in Rianimazione, si è ulteriormente aggravato e nel giro di poco tempo le condizioni sono precipitate sino al tragico epilogo.

I medici che hanno effettuato i primi esami hanno da subito pensato a una sepsi batterica, e cioè a un’infezione di tipo batterico, e tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella che possa trattarsi di meningite da meningiococco. Gi accertamenti, però, sono ancora in corso, e per avere certezze sulle cause del decesso è necessario attendere i risultati delle analisi. Sono intanto state attivate tutte le misure previste in casi di questo genere.