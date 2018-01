La Spezia, bimbo di 5 anni muore di meningite

Tragedia in mattinata all’ospedale Sant’Andrea della Spezia, dove un bimbo di soli 5 anni è morto per quella che si è poi rivelata una meningite da meningococco.

Stando a quanto diffuso dalla Asl, il piccolo sarebbe arrivato intorno alle 6 di giovedì mattina al porto soccorso in condizioni già gravissime, con febbre molto alta e difficoltà a respirare. Ricoverato immediatamente in Rianimazione per sospetta sepsi batterica, è stato contattato l'elisoccorso per il trasporto all'ospedale Gaslini, ma il quadro clinico si è ulteriormente aggravato sino al tragico epilogo: dopo oltre un'ora di manovre rianimatorie, il suo cuore ha ceduto.

I medici che hanno effettuato i primi esami hanno da subito pensato a una sepsi batterica, e cioè a un’infezione di tipo batterico, e tra le ipotesi al vaglio c'era anche quella che potesse trattarsi di meningite da meningococco. Gli accertamenti lo hanno confermato, e la direzione sanitaria del Sant'Andrea e l'Asl 5 hanno già predisposto le procedure standard come da protocollo regionale per la gestione dei casi di sepsi meningococcica.

Nel primo pomeriggio i direttori delle due strutture complesse si recheranno presso il plesso scolastico comprensivo della scuola materna frequentata dal bambino per fornire tutte le informazioni ai genitori dei bambini e procedere con la profilassi antibiotica ai soggetti individuati come contatti stretti. Le procedure previste dal protocollo regionale sono regolarmente in corso di applicazione.

È stata inoltre istituita un'apposita commissione per incaricata di effettuare tutte le valutazioni e gli approfondimenti necessari. La commissione è composta da Claudio Viscoli, direttore S.C. Malattie infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino, Elio Castagnola, direttore S.C. Malattie infettive dell’Istituto Giannina Gaslini, Roberto Carloni, direttore S.C. Prevenzione (Alisa), Lorenzo Bistolfi, direttore S.C. Cure Primarie (Alisa), Francesco Bermano S.C. 118 Ospedale Policlinico San Martino.