Spese pazze il Regione, altri due ex consiglieri condannati

Mercoledì 13 marzo 2019 i giudici della Corte dei Conti hanno condannato a risarcire oltre 52mila euro gli ex consiglieri Nicola Abbundo e Matteo Marcenaro, all'epoca dei fatti appartenenti al gruppo Moderati per il Pdl. L'inchiesta è una di quelle aperte sulle cosiddette spese pazze nel consiglio regionale della Liguria.

Ad Abbundo e Marcenaro, la Corte dei Conti contestava spese per oltre 52mila euro ritenute non riferibili all'attività istituzionale nel secondo semestre del 2008.

Fra scontrini e ricevute, presentati dai due ex consiglieri, figurano bottiglie di champagne, preziosi, porcellane da collezione e altre spese analoghe. Queste secondo i giudici contabili «palesemente non possono essere riferite ad attività istituzionali», motivo per il quale hanno deciso per una sentenza di condanna.