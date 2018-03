Spese pazze, l'inchiesta si allarga anche a Tursi

Si allarga anche a Palazzo Tursi l’inchiesta sulle “spese pazze” partita dalla Regione: nei giorni scorsi il pubblico ministero Massimo Terrile ha aperto un fascicolo per peculato, un nuovo filone di indagine partito dalla segnalazione di una funzionaria comunale.

Come riporta Il Secolo XIX, la Guardia di Finanza ha già effettuato un sopralluogo negli uffici comunali per acquisire documenti e fascicoli relativi al periodo 2012 - 2017, che comprende il quinquennio di mandato della giunta Doria e i primi mesi dell’attuale giunta Bucci (e relativi schieramenti politici). La funzionaria comunale da cui è partita la segnalazione ha riferito alla procura il sospetto che i rimborsi siano serviti per pagare spese personali - pranzi, cene, viaggi e altri acquisti - con importi che vanno dalle poche centinaia di euro alle migliaia.

A oggi l’inchiesta è ancora alle battute iniziali, e nessun consigliere comunale attualmente in carica o in carica durante la legislatura precedente è stato iscritto nel registro degli indagati. Genova Today ha provato a contattare il sindaco Bucci senza però avere riscontro.