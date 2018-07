Intrappolato nella grotta per 36 ore, anche il Soccorso Alpino ligure partecipa al salvataggio

È finito l’incubo per Giacomo Ghiglia, lo speleologo rimasto bloccato per due notti nella grotta della Mattera, a Frabosa Soprana, nel cuneese, dove era entrato sabato per un’esplorazione. L’uomo è stato tratto in salvo nelle prime ore della mattinata di lunedì al termine di un soccorso molto complicato durato ore, cui hanno partecipato 100 uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che hanno collaborato con il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Tra loro erano presenti anche squadre del nucleo della Liguria, che hanno partecipato attivamente ai soccorsi raggiungendo con estrema difficoltà il punto in cui Ghiglia, 42enne originario di Garessio, era precipitato dopo che uno degli agganci della cordata ha ceduto: nella caduta l’uomo si è procurato diverse ferite e fratture, ed è stato necessario immobilizzarlo e assicurarlo alla barella, che è stata poi portata a mano fuori dalla grotta.

Per arrivare all’esterno è stato necessario utilizzare piccole cariche di esplosivo per allargare i cunicoli e consentire il passaggio della barella: l’ultima fase del recupero è iniziata alle 6.30, quando i soccorritori sono usciti dalla grotta e hanno calato la barella lungo per circa 80 metri in verticale servendosi di una serie di pulegge.

L’uomo è stato quindi sistemato in una tenda allestita al campo base, in attesa dell’arrivo dell’elicottero del 118 che lo ha portato in ospedale: un’impresa difficilissima, che ha richiesto il massimo sforzo a tutti i soccorritori e si è concluso con un applauso liberatorio.