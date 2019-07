Spaccia in centro storico, Cassazione annulla arresto: «Vicoli aiutano la polizia»

La Corte di Cassazione ha annullato l’arresto di uno spacciatore che era stato fermato nei vicoli e che proprio per la sua “attività” nei caruggi era stato trasferito in carcere.

Gli agenti del commissariato Pré, in accordo con il sostituto procuratore Federico Manotti, avevano infatti contestato al pusher l’aggravante dello “sfruttamento delle circostanze di tempo e luogo” per disporre la misura di custodia cautelare in carcere, altrimenti non prevista: sulla base di quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 61 del codice penale, gli inquirenti avevano individuato nel centro storico e nel suo dedalo di vicoli un luogo favorevole allo spaccio e alla fuga, chiedendo e ottenendo la convalida dell’arresto per l’uomo, fermato dopo un inseguimento con 12 involucri di cocaina, pari a circa 4 grammi.

Il pusher era stato condannato, ma a distanza di mesi la Cassazione ha annullato l’arresto: nel caso specifico, secondo gli Ermellini, il centro storico non avrebbe agevolato tanto lo spacciatore quanto piuttosto la polizia, che conoscendo la conformazione dei vicoli è riuscita a chiudere le vie di fuga e a bloccarlo. L’uomo è stato quindi scarcerato, con l’indicazione, da parte della Cassazione, di valutare caso per caso le circostanze per la richiesta dell’aggravante.