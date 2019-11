Viavai sospetto, gli agenti entrano in casa e trovano la droga

Giovedì 31 ottobre la polizia ha arrestato in via Capri un 19enne lituano per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Durante l'attività di controllo del territorio gli agenti hanno notato un sospetto viavai da un appartamento. Gli operatori hanno così deciso di entrare nella casa, trovando il 19enne intento a confezionare le singole dosi di droga.

Nell'appartamento sono stati sequestrati 935 grammi di marijuana, 23 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento di dosi e 1.600 euro in banconote di piccolo taglio. Fissata per questa mattina la direttissima.