Eroina, crack e cocaina: tre arresti per spaccio tra Sampierdarena e Sottoripa

Prosegue l’attività dei carabinieri nei quartieri considerati a maggior rischio spaccio: tre gli arresti delle ultime ore, uno avvenuto a Sampierdarena, l’altro in zona Sottoripa.

Il primo arresto è scattato in via Cantore, dove i carabinieri del nucleo operativo di Sampierdarena hanno notato un uomo aggirarsi per strada con atteggiamento sospetto. Fermato e perquisito, addosso aveva 4 dosi di eroina e 8 di crack, oltre che 45 euro in contanti. Arrestato, è stato processato per direttissima in mattinata.

Gli altri due arresti sono stati invece pirati a termine in via Sottoripa, dove due uomini sono stati notati passare un involucro a un uomo in cambio di una banconota. Gli uomini della compagnia di Genova Centro sono quindi entrati in azione, li hanno fermati e identificati in due uomini di 31 e 55 anni originari del Marocco, volti noti alle forze dell’ordine e di fatto senza fissa dimora. Perquisiti, sono stati trovati con 400 euro in contanti, sequestrati insieme con la dose di cocaina appena venduta al cliente, segnalato all’autorità giudiziaria.