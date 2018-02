Cittadini segnalano spacciatore con la nuova app, arrestato

Il lancio della nuova applicazione per smartphone e tablet Youpol inizia a dare i suoi frutti. A pochi giorni dalla presentazione, la polizia ha effettuato ieri il primo arresto di uno spacciatore. La segnalazione riferiva di una fiorente attività di spaccio in piazza Don Gallo, nel centro storico cittadino, a opera di cittadini stranieri.

Ieri pomeriggio, i poliziotti delle volanti hanno effettuato un controllo appiedato e, giunti nei pressi della piazza, si sono posizionati in un punto favorevole per osservare quel che accadeva. Hanno così potuto notare un giovane che, guardandosi ripetutamente attorno con fare circospetto, si è avvicinato a una delle fioriere e vi ha nascosto un involucro.

Più tardi è sopraggiunto un ragazzo che, dopo una veloce trattativa, ha consegnato una banconota, ricevendo in cambio un piccolo involucro, preso da quello più grande nascosto nella fioriera.

L'acquirente, un 18enne originario dell'Albania, è stato fermato in via Gramsci con 3 grammi e mezzo di cannabis appena comprata. Nei suoi confronti è scattata la sanzione amministrativa quale assuntore di stupefacenti. A quel punto i poliziotti hanno fermato il pusher, trovandolo in possesso della somma di 50 euro. Nel nascondiglio hanno rinvenuto e sequestrato altri 23 grammi circa di cannabis.

L'arrestato, un 22enne nigeriano in regola con la normativa sull'immigrazione, con un precedente per spaccio di stupefacenti, è stato processato questa mattina con rito per direttissima.