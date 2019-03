Spacciano eroina in strada, arrestati padre e figlio

Sono stati “pizzicati” insieme, mentre vendevano eroina da alcuni clienti in corso Galliera, sulla sponda del Bisagno: padre e figlio, 62 anni il primo, 22 il secondo, sono stati così arrestati entrambi e processati per direttissima in mattinata.

I carabinieri della Compagnia di San Martino li hanno individuati venerdì mattina nel corso di un servizio dedicato proprio alla lotta allo spaccio, e hanno deciso di tenerli d’occhio. Nel corso dell’appostamento li hanno visti cedere due dosi ad altrettante donne, un 27enne genovese e una 43enne napoletana, e hanno deciso di intervenire.

Nel corso della perquisizione, padre e figlio sono stati trovati in possesso di 325 euro in contanti, sequestrai insieme con i 3 grammi di eroina che avevano appena venduto. Entrambi noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per spaccio.