Spaccio di cocaina e inseguimento nei vicoli la notte di Natale, arrestato 24enne

Ancora un arresto per droga in centro storico. A finire in manette, questa volta, è stato un 24enne originario del Senegal, arrestato per spaccio di cocaina.

Il giovane è stato notato da una volante in via Gramsci la sera di Natale: alla vista dell’auto, ha iniziato a correre imboccando vico Largo per inoltrarsi nel centro storico, ma non è riuscito a seminare i poliziotti, che alla fine lo hanno raggiunto e fermato.

Perquisito, il 24enne è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina nascoste negli abiti. È stato quindi arrestato e accompagnato in questura, dove ha atteso il giudizio per direttissima di Santo Stefano, durante il quale è stato convalidato l’arresto. Per lui è scattato anche il divieto di dimora a Genova.