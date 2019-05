Spaccio tra il bar e la stazione, in manette un 21enne

Si divideva tra un bar di Rapallo e la stazione di Lavagna per portare avanti la sua attività di spaccio, ma gli spostamenti continui e regolari alla fine lo hanno tradito: a finire in manette un 21enne di origini marocchine, colto sul fatto mentre cedeva una dose proprio in una delle salette del bar.

I poliziotti del commissariato di Chiavari lo hanno seguito per settimane, osservando i suoi movimenti e notando che durante il giorno restava in stazione a Lavagna, mentre dopo le 22 si spostava in un bar del centro di Rapallo.

Venerdì sera gli agenti sono entrati in azione, e nel bar hanno trovato il 21enne in una saletta sul retro del bar: in tasca aveva circa 280 euro in contanti, dosi di cocaina e hashish e un cellulare su cui erano presenti messaggi in cui prendeva accordi per consegne e cessioni. Il giovane è stato arrestato e processato per direttissima in mattinata, mentre i clienti - 6- sono stati sanzionati amministrativamente. Tra loro anche un 20enne di origini marocchine, arresta perché destinatario di un provvedimento di ripristino della misura cautelare in carcere.