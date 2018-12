Spacciatore arrestato in vico delle Mele

Nel pomeriggio di martedì 11 dicembre la pattuglia della stazione carabinieri di Carignano, in vico delle Mele nel centro storico, ha tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti un 41enne nigeriano.

Quest'ultimo ha ceduto a due studenti genovesi un involucro contenente 5 grammi di hashish, sequestrati insieme a 60 euro trovati in tasca allo spacciatore.

Il pusher è stato processato in mattinata con rito direttissimo.