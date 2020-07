Spaccio di droga a Sampierdarena, due giovani in manette

I carabinieri della compagnia di Sampierdarena hanno arrestato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti due genovesi, rispettivamente di 24 e 27 anni, entrambi con precedenti di polizia, trovati in possesso di hashish.

I militari hanno notato un viavai sospetto di persone, alcune note come assuntori di droga, nei pressi di un condominio in via Rota a Sampierdarena. Proprio il 24enne, uscito dal palazzo, è stato fermato e trovato in possesso di un etto di hashish; la perquisizione domiciliare svolta a casa del 27enne, che glielo aveva appena venduto, ha consentito il ritrovamento di altri due kg e 300 grammi di hashish, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi e alla somma di 1.700 euro, sottoposta a sequestro, ritenuta provento dell'illecita attività di spaccio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 24enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima, previsto per questa mattina; il 27enne è stato trasferito nel carcere di Marassi.